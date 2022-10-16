Медицинскую VR-платформу создали в "Мосмедпарке". Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, платформа виртуальной реальности востребована в медицинских университетах, колледжах, центрах повышения квалификации. Также ее можно использовать в лечебных учреждениях в качестве тренажера для реабилитации пациентов с различными нарушениями.

Разработка состоит из гарнитуры или VR-шлема и специального программного обеспечения. Погружение в компьютерный мир с реалистичными сценами и объектами помогает человеку быстрее усваивать информацию.

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