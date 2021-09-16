Роскомнадзор потребовал информацию об утечке персональных данных сотового оператора

Паспортные данные, электронные почты и номера телефонов миллионов абонентов "Вымпелкома" попали в открытый доступ. Роскомнадзор потребовал у сотового оператора информацию об этой утечке.

Если вина компании будет доказана, ей грозит до 100 тысяч рублей штрафа. В ведомстве добавляют, что люди, пострадавшие от утечки своих данных, также в праве требовать от виновного лица соразмерную компенсацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.