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16 августа, 12:45

Технологии

Новости регионов: дроны для доставки биоматериала начнут использовать на Сахалине

Новости регионов: дроны для доставки биоматериала начнут использовать на Сахалине

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Беспилотная спецавиа-почта появится на Сахалине. Проект запускает университет "Иннополис". Пока дроны хотят использовать для медицины. Так, беспилотники смогут быстро и безопасно доставлять биоматериалы, что особенно важно в регионах со сложной логистикой и суровым климатом. Проект направлен на интеграцию современных технологий в систему здравоохранения Дальнего Востока.

Между тем в Шкотовском районе Приморья обвалился мост, в то время как по нему ехал грузовик. Под тяжестью машины в воду упал один пролет. Река под ним мелкая, поэтому в данный момент водители переезжают ее вброд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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