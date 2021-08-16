В Дептрансе рассказали о системе контроля таксистов

Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин рассказал о системе контроля таксистов.

"Допустить в профессию водителя такси только тех, кто по закону имеет право это делать, и отфильтровать тех, кто имеет серьезные нарушения или не имеет допуска в профессию. Сегодня, к сожалению, тот допуск, который есть у агрегаторов, либо не работает, либо работает плохо", – сказал Пронин.

В Москве и Подмосковье запустили новую систему мониторинга такси. Теперь каждый таксист обязан иметь цифровой профиль. Без него водители не смогут получать заказы от агрегаторов. Цифровые ID получили уже 80 тысяч таксистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.