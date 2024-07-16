Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 06:45

Технологии

Аналитики спрогнозировали, что цифровые двойники появятся у 250 предприятий в 2024 году

Аналитики спрогнозировали, что цифровые двойники появятся у 250 предприятий в 2024 году

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Цифровые технологии активно используют в столице: крупные компании уже проводят совещания в виртуальном пространстве. При этом аналитики спрогнозировали, что к концу 2024 года цифровые двойники появятся уже у 250 предприятий.

Как создать своего аватара и прогуляться по виртуальному пространству в столице? Что нужно сделать, чтобы цифровой двойник ожил? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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