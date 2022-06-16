Новости последнего часа: ЦБ заявил, что карту "Мир" начнут принимать еще в 4 странах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, карты "Мир" могут начать принимать еще в четырех странах, сообщили в Центробанке.

Попытка блокады России провалилась. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В России впервые выявили новый вариант "Омикрона", рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила более интенсивное распространение данного штамма.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.