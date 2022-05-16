Пользователям из России ограничили платежи в App Store

Apple ограничила платежи в App Store с мобильного счета операторов "МегаФон", Yota и Tele2. Баланс телефона – единственный способ, которым обладатели российских аккаунтов могли расплатиться за привычные сервисы.

Есть ли альтернатива? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.