В России заработал отечественный магазин приложений NashStore

В РФ начал работу магазин NashStore. Это российский аналог Google Play – для скачивания приложений на смартфоны. Там могут зарегистрироваться иностранные разработчики из Азии, Европы и Америки. Об этом сообщили в пресс-службе "Цифровые платформы".

Скачать NashStore можно с официального сайта. Сейчас доступно более тысячи приложений. Совсем скоро запустят систему оплаты за цифровые товары.