Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" приземлился на Землю

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" успешно приземлился на Землю на севере страны. Отстыковка от станции произошла вечером накануне.

Полет продолжался около 9 часов. На борту были 3 специалиста. Они провели в космосе больше 170 дней, что стало самой продолжительной пилотируемой миссией в истории китайской космонавтики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.