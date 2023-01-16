Мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов перестали работать в России. Речь идет о приложениях для владельцев, где они могут настроить, например, работу информационных систем автомобилей, а также дистанционный пуск двигателя или кондиционера.

Не работают сейчас сервисы таких марок, как Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Как заявляют дилеры, почти все эти производители о предстоящем отключении сообщили заранее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.