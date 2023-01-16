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"Актуальный репортаж": Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

"Актуальный репортаж": Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

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Сбербанк отключит старые версии мобильного приложения с 16 января

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Сбербанк предупредил об отключении устаревших версий приложения с 16 января

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Сбербанк пригласил своих клиентов посетить отделения. Это касается только обладателей iPhone со старыми версиями приложения банка. 16 января они прекратили свою работу.

Если у владельцев смартфонов на базе Android проблем не возникнет, то поклонникам Apple придется включать ручное управление. Что будут делать в отделении? Есть ли гарантии, что приложение сохранится на устройствах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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