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Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

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16 января перестанут работать старые версии мобильного приложения Сбербанка. По словам сотрудников, большинство пользователей могут не волноваться, так как изменения коснутся небольшого количества клиентов.

Им заранее отправили СМС-сообщения, предупреждающие, что необходимо обновить приложение. Особых проблем это не доставит владельцам устройств на базе Android – все можно сделать на сайте банка или в российском магазине RuStore.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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