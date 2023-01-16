Сбербанк перестал поддерживать старые версии мобильного приложения

16 января перестанут работать старые версии мобильного приложения Сбербанка. По словам сотрудников, большинство пользователей могут не волноваться, так как изменения коснутся небольшого количества клиентов.

Им заранее отправили СМС-сообщения, предупреждающие, что необходимо обновить приложение. Особых проблем это не доставит владельцам устройств на базе Android – все можно сделать на сайте банка или в российском магазине RuStore.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.