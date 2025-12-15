Лауреатов национальной премии "Вызов" объявили в Москве

В Москве объявили лауреатов национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Победителей выбрали в пяти номинациях: "Перспектива", "Инженерное решение", "Прорыв", "Ученый года" и международной "Дискавери".

Как сообщила генеральный директор фонда "Вызов" Наталья Третьяк, в 2023 году было подано 218 заявок, а в текущем их уже стало 632 из 40 стран мира, включая Россию, которую представляли участники из 58 регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.