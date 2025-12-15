Лауреатов премии "Вызов" объявят в Москве 15 декабря

Лауреатов Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" объявят в Москве 15 декабря. Итоговая пресс-конференция пройдет в пространстве "Кибердом".

Всего на премию поступило более 600 заявок из 58 российских регионов и 39 стран. Научный комитет премии представит разработки и исследования, которые в этом году отмечены наградой, а также объяснит, в чем их значение для общества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.