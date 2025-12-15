Форма поиска по сайту

15 декабря, 07:45

Лауреатов премии "Вызов" объявят в Москве 15 декабря

Лауреатов премии "Вызов" объявят в Москве 15 декабря

В России могут ввести ответственность за опасный контент, созданный ИИ

Собянин: финал Международного чемпионата "Битва роботов" состоялся в Москве

Cобянин: "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс технологических предпринимателей

Оплата по биометрии будет доступна на всех турникетах метро и МЦК в Москве

Сергей Собянин рассказал, какие профессии осваивают московские роботы

Сервис "Планирование и рождение ребенка" запустили на портале "Госуслуги"

Россиянам рассказали, как снизить расход энергии на телефоне

"Техно": как можно бесплатно пользоваться интернетом при помощи собак

Почти 40% подростков стали обращаться за психологической помощью к ИИ

Лауреатов Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" объявят в Москве 15 декабря. Итоговая пресс-конференция пройдет в пространстве "Кибердом".

Всего на премию поступило более 600 заявок из 58 российских регионов и 39 стран. Научный комитет премии представит разработки и исследования, которые в этом году отмечены наградой, а также объяснит, в чем их значение для общества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

