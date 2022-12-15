"Актуальный репортаж": разработчики придумали, как по-новому расплачиваться через iPhone

Владельцы Phone смогут снова расплачиваться телефоном. Минцифры хочет обязать Apple разрешить в России устанавливать приложения на iPhone не из App Store.

Кроме того, банк "Тинькофф" тестирует новый способ бесконтактной оплаты: банковская карта будет в виде наклейки. Раньше технологию использовали в часах, кольцах, теперь разработчики хотят использовать спецнаклейки.

Какие еще программы получится вернуть на смартфоны устройства? В чем особенность карт-наклеек? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.