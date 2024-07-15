Финал ежегодного хакатона для программистов-робототехников пройдет в Москве

В Москве пройдет финал ежегодного хакатона для программистов-робототехников. Соревнование в спецформате состоится в рамках IT-марафона "Роснефти". Первый этап хакатона стартует 22 июля.

Участникам соревнования предстоит создать робота, который заменит человека в рискованной работе по диагностике резервуаров для хранения углеводородов. Принять участие в соревновании могут студенты вузов и специалисты отрасли.

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