Карты платежной системы "Мир" начали принимать в Южной Корее, сообщение об этом появилось на сайте компании.

Российскими картами можно оплачивать покупки через устройства платежной системы "BC Card". Она считается самой крупной в стране и обслуживает более трех миллионов торговых точек. Однако снимать наличные в банкоматах в Южной Корее пока не получится.

На данный момент карты "Мир" принимаются уже в 11 странах, включая Турцию и Вьетнам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.