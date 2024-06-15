В Узбекистане за попытку заработать на виртуальной игре могут арестовать на 15 суток

В Узбекистане могут начать арестовывать на 15 суток тех, кто попытается заработать на виртуальной игре в "хомяка".

Такие меры собираются применять в Узбекистане к гражданам, которые попытаются вывести полученные в телеграм-игре "Хамстер Комбат" токены на биржу. Это связано с действующим в стране запретом на сбыт криптоактивов.

При этом само виртуальное развлечение власти запрещать не планируют.

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