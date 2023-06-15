Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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13:45

Технологии

Компания "Газпром нефть" представила проект "Энергия в людях" на ПМЭФ

Компания "Газпром нефть" представила проект "Энергия в людях" на ПМЭФ

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Компания "Газпром нефть" представила на Петербургском экономическом форуме проект "Энергия в людях". С помощью нейросети компания создала цифровые портреты для разных профессий нефтегазовой отрасли и показала воплощение энергии в образе человека.

Всего нейросеть представила 12 виртуальных героев. Для этого алгоритмы обработали 200 тысяч фотографий реальных сотрудников компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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