Сайт "Авито" подвергся хакерской атаке, об этом пишут СМИ. Сервис по продажам не работал почти сутки, сейчас специалистам удалось восстановить его работу.

Интернет-ресурсы российских компаний все чаще становятся целями злоумышленников. Например, сайты банков в этом году подвергались DOS-атакам в 20 раз чаще, чем в прошлом. Некоторые эксперты связывают это с нехваткой в России IT-специалистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.