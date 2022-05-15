В Измайлове проводят испытание лодки на солнечных батареях. "Valentina Queen" уже успела завоевать много призовых мест на различных соревнованиях.

При этом судно постоянно усовершенствуют, чтобы оно было еще быстрее и маневреннее. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.