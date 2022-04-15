Приложение Альфа-Банка удалили из App Storе

Приложение Альфа-Банка больше нельзя скачать в App Store. Из-за санкций оно было удалено.

В самом банке подтвердили, что программа недоступна для скачивания. Те, у кого она уже стоит в последней версии, могут продолжать пользоваться. В банке пообещали, что все будет функционировать корректно.

Для остальных работает вариант "Альфа-Онлайн" – это интернет-банк, который подключается и с компьютера, и с телефона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

