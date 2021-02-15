Кремль ответил на приглашение Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

В Кремле назвали интересным предложение Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в новой социальной сети Clubhouse. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала необходимо разобраться, что именно предлагает американский предприниматель, а потом давать ответ. Также Песков уточнил, что президент сам не ведет соцсети.

Ранее Илон Маск упомянул в Twitter официальный аккаунт Кремля и пригласил российского президента присоединиться к новой соцсети, а также написал на русском – "Было бы большой честью поговорить с вами".