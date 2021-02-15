Илон Маск пригласил Владимира Путина в Clubhouse

Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться с помощью соцсети Clubhouse. Генеральный директор Tesla и SpaceX опубликовал приглашение в Twitter.

"Было бы большой честью поговорить с вами", – написал Маск по-английски и по-русски, отметив официальную страницу президента России. Ответа из Кремля на это сообщение пока не последовало.

Clubhouse – это закрытая голосовая соцсеть, где можно только слушать и говорить. А чтобы зарегистрироваться, нужно приглашение от других участников. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.