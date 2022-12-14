Москвичи могут записаться на онлайн-консультации по новым вопросам

На портале mos.ru появилась возможность записаться на онлайн-консультации по двум новым темам. Теперь не выходя из дома можно получить ответы по вопросам имущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан. Консультации проводятся в формате видеоконференций.

Они могут быть полезны родителям, опекунам, а также законным представителям детей. Такая онлайн-беседа может заменить первичный прием. Специалисты органов опеки объяснят, какие необходимо собрать документы для следующей очной встречи в отделении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

