14 ноября, 23:30

Технологии

Москва получила награду Минцифры за развитие ИИ

Москва получила награду Минцифры за развитие ИИ

Москва доказала свое лидерство в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ). На форуме "Цифровые решения" городу вручили почетную грамоту Минцифры.

Организаторы особо отметили масштабный проект правительства Москвы – платформу "Мос-Мед-ИИ". Она позволяет проактивно применять ИИ-технологии в системе здравоохранения на реальном потоке исследований в клинических условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиигородвидеоДарья Крамарова

