Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 07:15

Технологии

Электронные студенческие билеты появятся на госуслугах

Электронные студенческие билеты появятся на госуслугах

"Актуальный репортаж": лучшие игроки по Counter-Strike 2 сразились в киберверсии Москвы

Москвичам рассказали о функционировании системы онкопомощи в столице

Москвичам рассказали о работе системы "Умный дом"

Мошенники стали звонить гражданам РФ через интернет-площадки частных объявлений

"Техно": как устроен хаусбот

Приложение "Метро Москвы" скачали более 10 миллионов раз

"Техно": как устроен плавучий дом

Россияне ежедневно регистрируют упрощенную биометрию на "Госуслугах"

Жителям столицы рассказали о полезных функциях биометрии

В 2024 году на госуслугах могут появиться электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Об этом сообщает Минцифры.

С помощью новых документов можно будет следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками и проходить на территорию вуза. При этом электронный студенческий не отменяет бумажного. Как отметили в министерстве, учащиеся смогут пользоваться и тем, и другим документом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика