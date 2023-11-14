Электронные студенческие билеты появятся на госуслугах

В 2024 году на госуслугах могут появиться электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Об этом сообщает Минцифры.

С помощью новых документов можно будет следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками и проходить на территорию вуза. При этом электронный студенческий не отменяет бумажного. Как отметили в министерстве, учащиеся смогут пользоваться и тем, и другим документом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.