Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в РФ

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России. Произойдет это, если мессенджер запустит недружественные каналы. Нововведение по аналогии с Telegram недавно анонсировали разработчики.

В Госдуме обратили внимание на потенциальную возможность массовой пересылки информации и подтвердили вероятность блокировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.