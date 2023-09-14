Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 16:15

Технологии

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в РФ

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в РФ

В ГД заявили, что не исключают блокировку WhatsApp

WhatsApp могут заблокировать в РФ после появления в мессенджере каналов

WhatsApp могут заблокировать в России после появления в мессенджере каналов

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о расширении функционала МЭШ

Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Все школы Москвы обеспечили бесперебойным беспроводным интернетом

"Техно": представлена платформа для запуска приложений Android на системе "Аврора"

Компания Apple представила новую линейку iPhone 15

Компания Apple презентовала новую линейку iPhone

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России. Произойдет это, если мессенджер запустит недружественные каналы. Нововведение по аналогии с Telegram недавно анонсировали разработчики.

В Госдуме обратили внимание на потенциальную возможность массовой пересылки информации и подтвердили вероятность блокировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика