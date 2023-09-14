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14 сентября, 15:45

Технологии

В ГД заявили, что не исключают блокировку WhatsApp

В ГД заявили, что не исключают блокировку WhatsApp

WhatsApp могут заблокировать в РФ после появления в мессенджере каналов

WhatsApp могут заблокировать в России после появления в мессенджере каналов

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В Госдуме заявили, что не исключают блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В Роскомнадзоре подтвердили эту информацию.

Такая реакция последовала на новость о том, что мессенджер запускает новую функцию каналов. Пользователи смогут вступать в сообщества и пересылать размещенные там публикации. А это значит, что приложение станет инструментом для массового распространения информации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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