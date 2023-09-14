В ГД заявили, что не исключают блокировку WhatsApp

В Госдуме заявили, что не исключают блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В Роскомнадзоре подтвердили эту информацию.

Такая реакция последовала на новость о том, что мессенджер запускает новую функцию каналов. Пользователи смогут вступать в сообщества и пересылать размещенные там публикации. А это значит, что приложение станет инструментом для массового распространения информации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.