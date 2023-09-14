WhatsApp могут заблокировать в РФ после появления в мессенджере каналов

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут заблокировать, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

13 сентября WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 государствах. В компании отметили, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.