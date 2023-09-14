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14 сентября, 14:30

Технологии

WhatsApp могут заблокировать в РФ после появления в мессенджере каналов

WhatsApp могут заблокировать в РФ после появления в мессенджере каналов

WhatsApp могут заблокировать в России после появления в мессенджере каналов

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут заблокировать, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

13 сентября WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 государствах. В компании отметили, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

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