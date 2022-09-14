В Москве начался прием заявок IT-специалистов на участие в конкурсе на премию мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, разработчики будут объединяться в команды и создавать технологичные решения для города.

К участию пригласили программистов, дизайнеров и аналитиков из всех регионов России, а также из других стран. На выбор предлагается 10 различных задач. Одна из них, например, связана с развитием городской сети постаматов. Команды, занявшие первые места, получат по миллиону рублей, вторые – по 600 тысяч, третьи – по 400 тысяч.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте "Лидеры цифровой трансформации". Конкурс проводится с 2019 года. За это время он объединил более 11 тысяч IT-специалистов практически из всех регионов России и еще из 30 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.