В столице приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей

Выдача прав и регистрация машин в Москве приостановлены из-за сбоя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В настоящее время специалисты пытаются устранить ошибку. Сообщается, что административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.