Более 11 тысяч женщин вступили в отношения с нейросетью

Более 11 тысяч женщин признались, что находятся в отношениях с нейросетью. Испанская художница Алисия Фрамис создала для себя идеального виртуального мужа, собрав в нем лучшие черты всех своих бывших партнеров.

Современные чат-боты запоминают детали разговоров и подстраиваются под настроение. По мнению эксперта по внедрению искусственного интеллекта Павла Гордиенко, их "сочувствие" – лишь результат работы алгоритмов. Например, ChatGPT, анализирует сотни миллиардов параметров, чтобы подобрать "правильный" ответ.

