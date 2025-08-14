Форма поиска по сайту

14 августа, 08:00

Общество

Более 11 тысяч женщин вступили в отношения с нейросетью

Более 11 тысяч женщин признались, что находятся в отношениях с нейросетью. Испанская художница Алисия Фрамис создала для себя идеального виртуального мужа, собрав в нем лучшие черты всех своих бывших партнеров.

Современные чат-боты запоминают детали разговоров и подстраиваются под настроение. По мнению эксперта по внедрению искусственного интеллекта Павла Гордиенко, их "сочувствие" – лишь результат работы алгоритмов. Например, ChatGPT, анализирует сотни миллиардов параметров, чтобы подобрать "правильный" ответ.

Какие опасности подстерегают в виртуальных романтических отношениях – в эфире телеканала Москва 24.

технологииобществовидеоЕгор БедуляДарья КрамароваМария Панкратова

