В РФ могут перейти на банкоматы, работающие на отечественном процессоре "Эльбрус"

14 июня, 19:30
В связи с тем, что иностранные производители банкоматов, оказавшись под санкциями, не могут продолжать сотрудничество с российскими кредитными организациями, в России хотят перейти на банкоматы, работающие на отечественном процессоре "Эльбрус". Первые модели могут появиться уже в 2023 году.
На сегодняшний день в России остались китайские, корейские, японские и другие банкоматы. Однако, как считают эксперты, есть риски, что производители из этих стран также ограничат работу на рынке РФ.
Выпуском отечественных банкоматов займется компания BFS. Она более 18 лет поставляет импортные терминалы в Россию. BFS планирует выпускать до 15 тысяч банкоматов в год, если понадобится, объемы могут увеличить в два раза. Этого хватит, чтобы бесперебойно снабжать отечественный рынок.
По подсчетам специалистов, в России установлено около 200 тысяч банкоматов. Средний срок использования каждого из них – от 7 до 10 лет. То есть ежегодно требуется заменять не менее 10% устройств, это около 20 тысяч штук. Однако эксперты предупреждают, что переход на отечественное оборудование будет небыстрым.
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