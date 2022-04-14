Ozon планирует произвести более 100 тыс телевизоров под собственной маркой

Маркетплейс Ozon планирует произвести более 100 тысяч телевизоров в России в 2022 году под маркой Hartens, которую Ozon ранее выкупил для эксклюзивной реализации продукции.

В маркетплейсе уточнили, что производить их будет завод "Квант" в Воронеже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.