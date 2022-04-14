Ozon выпустит в 2022 году 100 тыс телевизоров под собственной маркой

Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens в прошлом году и в 2022 году планирует произвести более 100 тысяч устройств, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе.

Сборка телевизоров будет осуществляться в Воронеже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.