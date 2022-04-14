Российский маркетплейс готов собирать телевизоры под собственной маркой. До конца 2022 года обещает выпустить в продажу 100 тысяч телевизоров. Собирать их будут в Воронеже.

Как сообщает Минпромторг, уже сейчас внутри России производится около 80% всех телевизоров на рынке, 90% холодильников и стиральных машин и треть компьютерных мониторов. Однако речь идет в основном о локализованных иностранных брендах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.