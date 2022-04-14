Врачи Москвы начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта

Искусственный интеллект поможет столичным врачам диагностировать инсульт и легочную гипертензию. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специальную систему научили распознавать на КТ признаки инсульта. Всего искусственный интеллект используется в 29 медицинских направлениях, в том числе он может диагностировать аневризмы, болезни сердца и коронавирус.

С его помощью проведено уже почти 5 миллионов исследований. Внедрение сервисов искусственного интеллекта позволило сократить среднее время лучевого исследования в 18 раз. В экстренных случаях от отправки снимков в систему до получения протокола рентгенолога проходят считанные минуты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.