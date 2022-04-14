Российские беспилотники смогут автоматически распознавать технику НАТО

Беспилотники РФ смогут автоматически распознавать технику НАТО. Об этом сообщили СМИ. Для этого их оснастят цифровым каталогом с образцами машин.

Дроны смогут определять противника даже если его часть находится в укрытии или в условиях недостаточной видимости. Карта расположений позиций будет передаваться сразу на командный пункт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

