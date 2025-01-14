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14 января, 19:30

Технологии

Новости Москвы: мобильный интернет стал быстрее между МСД и Варшавским шоссе

Новости Москвы: мобильный интернет стал быстрее между МСД и Варшавским шоссе

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На новой дороге между МСД и Варшавским шоссе быстрее стало не только движение, но и мобильный интернет. Это позволит водителям и пассажирам свободно использовать цифровые сервисы в пути.

Тем временем в аэропорту Внуково обновили схему движения перед терминалом. Количество полос увеличилось до семи, появилась новая парковочная система, а также больше шлагбаумов, которые работают быстрее предыдущих. Все это помогло в два раза увеличить пропускную способность и избежать заторов. Кроме того, во Внуково появится многоуровневая стоянка на 1 700 машино-мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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