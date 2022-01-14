Москвичи воспользовались электронной медкартой 55 млн раз

Уже 55 миллионов раз москвичи воспользовались электронной медкартой. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Сервис существует 2 года и за это время в "Дневник здоровья" внесли примерно 110 миллионов записей. Каждый второй пользователь предпочитает мобильную версию.

В электронной медкарте находятся протоколы осмотров врачей, результаты анализов, история вакцинаций и выписки из больниц. А функционал постоянно расширяется, становится больше документов в разделе "Мои справки". Благодаря этому справки можно быстро отправить в электронном виде или распечатать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.