Цифровой сервис помог врачам оценить состояние более 200 тыс пациентов с COVID-19 в Москве

Цифровой сервис помогает московским врачам следить за динамикой болезней пациентов. Он помог оценить состояние более 200 тысяч человек, зараженных коронавирусом.

Сервис называется "Ньюс2", он прогнозирует возможные риски. Это ускоряет и упрощает работу медиков и позволяет сфокусировать внимание на важном. Однако окончательное решение относительно тактики лечения в любом случае принимает врач.

Чаще всего "Ньюс2" использовали в Коммунарке, в резервных госпиталях центров "Сокольники" и "Москва". Цифровой сервис также востребован в палатах интенсивного наблюдения, где находятся пациенты с осложнениями после коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.