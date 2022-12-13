Маск заявил, что выданные ранее синие галочки верификации в Twitter удалят

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все выданные ранее пользователям соцсети Twitter синие галочки, которые служат для верификации аккаунта, удалят. По его словам, сделать это планируется за несколько месяцев.

Ранее ресурс сообщал о перезапуске подписок с 12 декабря. Также компания будет присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета – правительственным и многосторонним аккаунтам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.