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13 сентября, 22:45

Технологии

Компания Apple представила новую линейку iPhone 15

Компания Apple представила новую линейку iPhone 15

Компания Apple презентовала новую линейку iPhone

Компания Apple презентовала линейку новых iPhone

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Компания Apple презентовала линейку iPhone 15. Главное отличие – разъем для зарядки USB-С.

У компании в настоящее время наблюдается затяжной спад продаж. Причинами стали инфляция и укрепление доллара.

В российских магазинах уже стартовал предзаказ на новую технику Apple. Цены начинаются от 125 тысяч рублей за самый простой телефон в новой линейке. А за максимальные характеристики придется заплатить в районе 250 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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