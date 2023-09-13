Компания Apple презентовала линейку новых iPhone

Компания Apple презентовала iPhone 15. Главное отличие – разъем для зарядки USB-С.

У компании в настоящее время наблюдается затяжной спад продаж. Причинами стали инфляция и укрепление доллара.

В российских магазинах уже стартовал предзаказ на новую технику Apple. Цены начинаются от 125 тысяч рублей за самый простой телефон в новой линейке. А за максимальные характеристики придется заплатить в районе 250 тысяч рублей.

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