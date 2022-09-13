Название yandex.ru перестало показываться в адресной строке

"Яндекс" перестал показывать в адресной строке название yandex.ru. Теперь при переходе в поиске показывается dzen.ru

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже сервисов "Дзен" и "Новости". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.