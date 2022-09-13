В приложении "Парковки России" появилась новая опция

Автомобилисты теперь смогут избежать штрафа за ошибку при оплате парковки. О новой опции в приложении "Парковки России" сообщили в Дептрансе.

Теперь через приложение можно изменить время начала стоянки, если не оплатили ее вовремя. Функция доступна на территории столицы. Внести правки можно после окончания парковки, главное сделать это в тот же день. Также можно изменить номер машины и парковочной зоны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.