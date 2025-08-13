Эксперт объяснил, почему иностранные мессенджеры стали популярны у мошенников

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что иностранные мессенджеры не выполняют требования российского законодательства о согласовании номеров телефонов, что делает их удобным инструментом для мошенников.

По его словам, с помощью таких сервисов можно за минимальную стоимость совершать массовые звонки, из которых значительная часть приводит к контактам с потенциальными жертвами.

Роскомнадзор неоднократно направлял владельцам мессенджеров требования принять меры по борьбе с преступным использованием платформ, но реакции не последовало.

В Минцифры заявили, что доступ к звонкам восстановят, если сервисы выполнят требования российских законов. Пользователи уже начали устанавливать другие бесплатные приложения для связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.