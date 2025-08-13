Форма поиска по сайту

13 августа, 18:15

Технологии

В Telegram ответили на решение РКН заблокировать звонки в мессенджерах

В Telegram ответили на решение РКН заблокировать звонки в мессенджерах

В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в мессенджерах. Там заявили, что компания борется с вредоносным использованием платформы и применяет разные методы противодействия мошенникам.

Ранее в РКН сообщили, что звонки через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) временно недоступны как мера борьбы с преступниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

