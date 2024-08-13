Новости часа: 4 региона подключились к медиаплатформе Москвы с искусственным интеллектом

Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ подключились к московской медиаплатформе, оснащенной искусственным интеллектом. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Три танцплощадки отремонтировали в Парке Горького, заявили в комплексе горхозяйства. Все площадки находятся на Пушкинской набережной, таким образом, москвичи смогут не только потанцевать, наслаждаясь свежим воздухом, но и полюбоваться видом на Москву-реку.

Почти 300 стартапов создали участники московских программ технологического предпринимательства при поддержке правительства Москвы. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, это в два раза больше, чем за прошлый год.